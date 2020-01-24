جنود مكسيكيون يمنعون ألف مهاجر من دخول البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (د ب أ):

منع جنود من الحرس الوطني المكسيكي نحو ألف مهاجر من أمريكا الوسطى من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية، حيث كانوا يخططون لدخول الولايات المتحدة لاحقا.

وحاول المهاجرون العبور بشكل غير قانوني إلى المكسيك عن طريق نهر سوشيت على الحدود مع جواتيمالا، وأوقفهم الجنود.

وقام بعض أفراد قافلة المهاجرين بإلقاء الحجارة على الجنود الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وكان جنود قد استخدموا الغاز المسيل للدموع أيضا يوم الاثنين الماضي لمنع مئات المهاجرين من دخول المكسيك.

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وأثنت واشنطن على الحكومة المكسيكية لالتزامها بالترتيبات التي توصلت إليها مع الولايات المتحدة حول أمن الحدود في حزيران/يونيو.

وقال تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي: "إن الجهود التي يبذلها الحرس الوطني المكسيكي ومسؤولون آخرون كانت فعالة حتى الآن في الحفاظ على سلامة حدودهم ، على الرغم من اندلاع أعمال العنف والخروج على القانون من قبل أشخاص يحاولون دخول المكسيك بشكل غير قانوني في طريقهم إلى الولايات المتحدة".

وأضاف: "وزارة الأمن الوطني تراقب القافلة عن كثب، ولدينا عشرات من الأفراد على الأرض في أمريكا الوسطى يساعدون مسؤولي الهجرة والأمن المحليين، الأمر الذي أدى بالفعل إلى توقيف واعتقال مئات الأفراد وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".

وتابع: "إذا وصل أي فرد من القافلة إلى الحدود الأمريكية المكسيكية، فسيتم التعامل معه بالشكل المناسب وسيتم إقصاؤه أو إعادته أو ترحيله".