محادثات بين ميركل وأردوغان بشأن قضايا خلافية ثنائية ودولية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

من المقرر أن تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة اسطنبول اليوم الجمعة.

ووصلت ميركل إلى إسطنبول مساء أمس الخميس.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، ستركز المحادثات على قضايا دولية وثنائية راهنة.

ويركز الجانب التركي على عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وإلغاء دخول الأتراك بتأشيرات إلى دول الاتحاد وتأسيس اتحاد جمركي مع التكتل.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا حصلت منذ عام 2005 على صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن المفاوضات متجمدة حاليا.

ومن المنتظر أن تتناول المحادثات أيضا الأزمات في ليبيا وسوريا وسياسة اللجوء في أوروبا.

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وتفاقم الوضع في الجزر اليونانية مؤخرا بسبب اكتظاظ مخيمات اللجوء. وهدد أردوغان على نحو متكرر بفتح الحدود والسماح للاجئين القادمين من سوريا بالتوجه إلى أوروبا إذا لم يحصل على مزيد من المساعدات من الاتحاد الأوروبي من أجل ملايين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم بلاده.

ومن المنتظر أن تتطرق المحادثات إلى مؤتمر سوريا المزمع عقده في فبراير المقبل، وكذلك الأوضاع في العراق وإيران.

وسيُجرى مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا في ضوء نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في العاصمة الألمانية يوم الأحد الماضي.

ومن المتوقع مناقشة رغبة الجانب التركي في افتتاح مدارس تركية في ألمانيا.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، تعتزم ميركل وأردوغان افتتاح الحرم الجديد للجامعة التركية-الألمانية في إسطنبول.

وستجتمع ميركل، بدعوة من غرفة التجارة الألمانية-التركية، مع ممثلين من الأوساط الاقتصادية في تركيا، وستلتقي بممثلين عن المجتمع المدني التركي.