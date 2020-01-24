السيطرة على حريق شقة سكنية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الجمعة، بإشراف العميد حسام المصري، مدير الإدارة، على حريقٍ اندلع في شقة بناحية نجوع الصوامعة، بمدينة طهطا.
وتبين من التحريات نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني ملك "عبدالرؤوف. خ" 40 عامًا مقاول، وجرى الدفع بسيارة إطفاء، سيطرت على الحريق وتمكنت إخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.
ورجح صاحب المنزل، نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وأضاف باحتراق المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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