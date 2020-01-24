القوات الإسرائيلية تمنع المصلين من الصلاة في الأقصى

اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، للمرة الثانية على التوالي، المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين بالأعيرة المطاطية والضرب وأجبرتهم على إخلاء ساحات الأقصى.
قالت وسائل الإعلام المحلية، إن عشراتالجنود المدججين بالسلاح حاصروا المئات من المصلين في سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة، وشكلوا سلسلة أمام المسجد لمنع المصلين من السير والتواجد في المكان، كما هاجموا المصلين.
كما ذكرت مراسلتنا أن مستوطنين قاموا بحرق مسجد في بيت صفافا شرفات بالقدس فجر اليوم الجمعة وخطوا شعارات عنصرية ضد العرب.
إلى ذلك شنت القوات الإسرائيلية خلال الليل حملة اعتقالات واسعة في القدس.
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