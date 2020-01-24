ري سون ـ جوون وزيرًا جديدًا للخارجية في كوريا الشمالية

أكدت كوريا الشمالية، تعيين ري سون-جوون الرئيس السابق للجنة الكورية الشمالية لإعادة التوحيد السلمي وزيرا جديدا للخارجية. ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية قولها، إن وزارة الخارجية الكورية الشمالية أقامت مأدبة للسفراء المقيمين في بيونج يانج وكان ري سون-جوون بين كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الذين حضروا المأدبة بصفته الوزير الجديد للخارجية.

وذكر ري - خلال مأدبة السفراء - أن الشعب الكوري الشمالي بأجمعه يبذل كل قدراته للتغلب بقوتهم الذاتية على المعوقات التي تقف أمام البناء الاشتراكي، من خلال الالتزام بتنفيذ المهام الأساسية للبرنامج المطروح في الاجتماع العام الخامس للجنة المركزية السابعة لحزب العمال.

وكان ري سون جون رئيس وفد بلاده خلال المحادثات مع جارتها الجنوبية وقام بدور بارز في المحادثات بين الكوريتين في أوائل 2018. في بيونج يانج وكان ري سون-جوون بين كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الذين حضروا المأدبة بصفته الوزير الجديد للخارجية.وذكر ري - خلال مأدبة السفراء - أن الشعب الكوري الشمالي بأجمعه يبذل كل قدراته للتغلب بقوتهم الذاتية على المعوقات التي تقف أمام البناء الاشتراكي، من خلال الالتزام بتنفيذ المهام الأساسية للبرنامج المطروح في الاجتماع العام الخامس للجنة المركزية السابعة لحزب العمال.وكان ري سون جون رئيس وفد بلاده خلال المحادثات مع جارتها الجنوبية وقام بدور بارز في المحادثات بين الكوريتين في أوائل 2018.

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