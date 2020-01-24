أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد القاتل لشخص قادم من الصين. وقالت وزارة الصحة اليابانية - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "إن الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاما جاء من الصين من مدينة ووهان منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها، يوم الأحد الماضي إلى اليابان".. وأشارت الوزارة إلى أن الرجل تم عزله ويتلقى العناية الصحية اللازمة.

وقد تم تسجيل اصابات بالفيروس في كل من اليابان وهونج كونج وماكاو وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد عقدت اجتماعا أمس أول الأربعاء، بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك يمكن أن ينتقل من شخص لآخر لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طواريء صحية عالمية. مدينة ووهان منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها، يوم الأحد الماضي إلى اليابان".. وأشارت الوزارة إلى أن الرجل تم عزله ويتلقى العناية الصحية اللازمة.وقد تم تسجيل اصابات بالفيروس في كل من اليابان وهونج كونج وماكاو وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.وكانت منظمة الصحة العالمية قد عقدت اجتماعا أمس أول الأربعاء، بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك يمكن أن ينتقل من شخص لآخر لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طواريء صحية عالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تعلن ظهور ثاني إصابة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.