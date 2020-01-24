مادورو يعلن فشل "المغامرة الانقلابية" في فنزويلا

احتفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال مسيرة في كاراكاس بما أسماه "فشل المغامرة الانقلابية" التي قام بها خوان غوايدو، وذلك بعد عام من إعلان الأخير نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.
وقال مادورو أمام مئات من أنصاره شاركوا في "تظاهرة مناهضةللإمبرياليّة" أمس الخميس، متوجها بكلامه إلى زعيم المعارضة غوايدو "اللعنة. من الذي انتخبك؟". واعتبر مادورو أن غوايدو "خائن لوطنه".
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ يناير الماضي عندما نصب غوايدو نفسهرئيسا مؤقتا بدلا من مادورو.
ورغم الدعم الدولي لغوايدو، وخاصة من قبل واشنطن، إلا أن تلك الجهود تعثرت وفشل غوايدو في الإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد نيكولاس مادورو.
ويوم الاثنين الماضي توجه غوايدو إلى بوغوتا بكولومبيا، والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي وعده بمزيد من الدعم الأمريكي في جهوده للإطاحة بمادورو.
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