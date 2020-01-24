كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة اليابانية: ظهور ثاني إصابة بفيروس "كورونا" الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد القاتل لشخص قادم من الصين.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، "إن الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاما جاء من الصين من مدينة ووهان منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها، يوم الأحد الماضي إلى اليابان".. وأشارت الوزارة إلى أن الرجل تم عزله ويتلقى العناية الصحية اللازمة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وقد تم تسجيل اصابات بالفيروس في كل من اليابان وهونج كونج وماكاو وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد عقدت اجتماعا أمس أول الأربعاء، بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك يمكن أن ينتقل من شخص لآخر لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طواريء صحية عالمية.