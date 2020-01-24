كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزامنا مع إجراءات أمنية مشددة.. انطلاق مظاهرات كبرى لأنصار "الصدر" ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت في بغداد اليوم الجمعة، مظاهرات شعبية كبيرة دعا إليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، للمطالبة بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، وضرب جميع الفاسدين في البلاد.

وتجمع آلاف من المتظاهرين وجميعهم من أتباع الصدر، والأحزاب والفصائل الشيعية المسلحة في شوارع حي الجادرية في منطقة الكرادة، حاملين أعلام العراق، ويهتفون بشعارات للمطالبة بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، وضرب جميع الفاسدين.

واكتظت الشوارع منذ ساعات الصباح الأولى بالمتظاهرين في ظل إجراءات أمنية مشددة، وانتشار كبير لميليشيا الحشد الشعبي، والشرطة الاتحادية، والجيش، والأجهزة الاستخبارية، لتأمين الشوارع أمام حركة المتظاهرين حاملين أعلام العراق وبعضهم ارتدوا الأكفان.

وقال الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الخميس، إن المظاهرات "المليونية" التي ستشهدها بغداد تأتي بدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وسترفع شعاري إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، وضرب جميع الفاسدين في البلاد.