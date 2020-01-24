كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تطالب رعاياها بتجنب السفر إلى الصين بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت السلطات الروسية مواطنيها اليوم الجمعة، بتجنب السفر إلى الصين إلا عند الضرورة، والحذر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي أعلنت السلطات الصينية ظهوره في البلاد.

وقالت الهيئة الاتحادية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريبنادزور" في بيان: "ننصح السياح من روسيا بتوخي الحذر في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد"، الذي رصد لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

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وأعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم، أن الصين أكدت ارتفاع عدد الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 830 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 25.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس، إن تفشي فيروس كورونا الجديد في وسط الصين لا يمثل مشكلة صحية عالمية طارئة، ويظل أزمة محلية.

وقالت إن الأعراض الشائعة للعدوى بفيروس كورونا تشمل الحمى، والسعال، وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة، والفشل الكلوي، وحتى الموت.