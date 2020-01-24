باشر أرباب سيارات “الأجرة الصغيرة” بطنجة، أمس الخميس، في تطبيق الزيادة على الحد الأدنى للتسعيرة، وسط استنكار عدد من المواطنين الذين تفاجؤوا بزيادة درهمين على التسعيرة التي يحددها العداد، في غياب لأي قرار رسمي من السلطات المحلية.
واستند أرباب “الطاكسيات” من الصنف الثاني، على بلاغ إخباري مشترك، أصدرته النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، والجامعة الوطنية التقدمية للنقل بطنجة، قالت فيه إن الزيادة في التسعيرة اتخذت بعد لقاء جمعها مع الكاتب العام لولاية الشمال قبل شهرين، إذ حدد تاريخ العمل بها ابتداء من 23 يناير 2020.
وكان محمد التقال الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بطنجة، قد كشف في تصريح سابق لـ”اليوم24″ أنه جرى الاتفاق شفويا مع الكاتب العام لولاية جهة الشمال على الزيادة في الحد الأدنى لتسعيرة “الطاكسي”، معتبرا أن ذلك لن يمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وحددت التسعيرة الجديدة في 7 دراهم عوض 5 دراهم للفترة النهارية، و10 دراهم ونصف عوض 7 درهم ونصف خلال الفترة الليلية، وذلك بالنسبة إلى المسافات القصيرة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الشروع في تطبيق الزيادة في الحد الأدنى لتسعيرة “طاكسي طنجة”..وسط استنكار مواطنين وغياب قرار من السلطات المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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