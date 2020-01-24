ثاني صفقاته الشتوية: ريال مدريد يضم لاعب ملقا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني أبرم ثاني صفقاته الشتوية في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما حصل على خدمات لاعب ملقا، هوغو فاييخو.
وكان ريال مدريد قد تعاقد مع البرازيلي رينير جيسوس، قادمًا من فلامنغو، في وقت سابق من هذا الشهر.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد توصل ريال مدريد لاتفاق نهائي مع ملقا، لضم فاييخو الذي ينتهي عقده في 30 حزيران/يونيو المقبل.
ووقع فاييخو عقدًا مع ريال مدريد حتى صيف 2023، بعدما وافق ملقا على بيعه في كانون الثاني/يناير الجاري، في ظل رفضه تجديد عقده مع الفريق.
ومن المقرر أن يلعب فاييخو بقميص ديبورتيفو لاكورونيا حتى نهاية هذا الموسم على سبيل الإعارة.
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