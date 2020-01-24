إصابات في حرائق منزلية بعكا وجديدة المكر وجسر الزرقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عدد من المواطنين إثر حرائق اندلعت داخل منازل في عكا وجديدة المكر وجسر الزرقاء، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، أصيب 9 مواطنين من جرّاء استنشاق دخّان حريق شبّ بخزانة كهرباء داخل مبنى سكني في مدينة عكا.

وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت على تخليص عالقين وإخماد حريق شبّ بمبنى مكوّن من 4 طوابق في شارع ‘بورلا’ بمدينة عكا. وتبيّن أنّ الحديث يدور حول اندلاع حريق بخزانة كهرباء بالطابق الأول من المبنى، حيث تمّ إخلاء المكان من السكّان، فيما خلّص أفراد الإطفاء عالقين اثنين من المبنى وهما بحالة طفيفة، علمًا أنّ الحريق تسبب بإصابة 9 مواطنين من جرّاء استنشاق الدخان. تمّ إخماد الحريق وإخراج الدخان وتهوية المكان، إلى جانب إجراء عمليات بحث للتأكد من عدم وجود عالقين آخرين".

وفي جديدة المكر، أخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ حريقا شبّ داخل منزل إذ كان مركز الحريق في صالون المنزل. وتمكنت الطواقم من السيطرة على الحريق، وقامت بإخراج الدخان الكثيف من المكان، إلى جانب أعمال بحث للتأكد من عدم وجود عالقين. كما تمكن سكان المنزل من إخلائه قبل وصول الطواقم، وقد أصيب 2 منهم من جرّاء استنشاق الدخان ووصفت حالتهما بالطفيفة.

أما في بلدة جسر الزرقاء فأصيب 3 أشخاص بينهم طفلان بحالة طفيفة وآخر بالغ وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة إثر حريق شبّ داخل منزل.

وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أنّ "3 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الخضيرة عملت على إخماد حريق شبّ داخل منزل مكون من طابقين في بلدة جسر الزرقاء. مع دخول الطواقم للمكان، لاحظوا وجود نيران تلتهم المكان، إلى جانب وجود عالق".

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وأضاف أن "طاقم الإطفاء والإنقاذ تمكن من الوصول للعالق وإنقاذه وإخراجه لمكان آمن لتلقي العلاج الطبي. وأجرت الطواقم عمليات إخماد نهائية إلى جانب إخراج الدخان من المكان".

وأكد المتحدث في آخر أنّ "الحريق أسفر عن إصابة 3 مواطنين، 2 من بينهم طفلان وقد خلصهما السكان المحليون، أما المصاب الثالث فقد خلصته طواقم الإطفاء والإنقاذ ونقلته للعلاج الطبي بحالة متوسطة".

وتسود حالة جوية عاصفة ترافقها أمطار غزيرة في مختلف أنحاء البلاد، وحذر المسؤولون في سلطة الإطفاء والإنقاذ من استخدام وسائل تدفئة غير آمنة.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا في فصل الشتاء.

وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".