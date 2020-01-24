القدس: شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتنفذ حملة اعتقالات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حاولت شرطة الاحتلال إفراغ الحرم القدسي من المصلين في أعقاب صلاة الفجر في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، حيث اقتحمت قوات كبيرة الحرم. ورد المصلون بالتكبيرات والهتافات.

وتلبية لنداء حملة "فجر الأمل"، التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، توافد مئات الفلسطينيين المقدسيين إلى المسجد الأقصى، فجر اليوم، رفضا للإجراءات الأمنية المشددة ضد الفلسطينيين، التي تفرضها دولة الاحتلال على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، ومحاولات السيطرة الكاملة عليهما.

وتمارس سلطات الاحتلال إجراءات تضييق بحق المقدسيين في عدة مناطق في القدس، بما يشمل نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان، وتعيق حركة المواطنين، واقتحام عدة محلات تجارية وتفتيش مركبات المواطنين".

صلاة الفجر في المسجد الأقصى، اليوم

واعتقلت شرطة الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، 13 فلسطينيًا على الأقل، في مدينة القدس.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس.

وأشار المركز إلى أنّ المخابرات والشرطة الإسرائيلية اقتحمت منازل فلسطينية في كافة أحياء مدينة القدس، واعتقلت عددًا من الشبان، بينهم سيدة وصحافيون، كما استدعت آخرين للتحقيق.

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وبين الذين طالتهم حملة الاعتقالات في القدس المحتلة، فجر اليوم: المعلمة هنادي الحلواني - وادي الجوز؛ الصحافي عبد الكريم درويش - بيت حنينا؛ محمد نادر العلمي – الصوانة؛ مروان الرشق - راس العامود؛ أحمد الجولاني - البلدة القديمة؛ تامر خلفاوي - البلدة القديمة؛ محمد عاشور – الطور؛ الصحافي أمجد عرفة - راس العامود؛ محمد حجازي - البلدة القديمة؛ محمد جعبري - البلدة القديمة؛ محمد صندوقة - البلدة القديمة.

واستدعت مخابرات الاحتلال كلا من: بهجت الرازم - البلدة القديمة؛ حازم الشرباتي - وادي الجوز؛ أحمد فاخوري - البلدة القديمة؛ ومحمد الهشلمون - راس العامود.

وكان العديد من المواطنين الفلسطينيين، خاصة الشبان، قد تلقوا مساء أمس، الخميس، رسائل نصية مجهولة المصدر تحذرهم من القيام بأية أعمال احتجاج خلال صلاة الجمعة يوم غد، في المسجد الأقصى المبارك، وفي الوقت نفسه ترحب بهم وتدعوهم لالتزام الهدوء والحفاظ على النظام.

ومن بين من تلقى مثل هذه الرسائل أئمة ورجال دين ومصورون صحافيون، من بينهم الشيخ نور الرجبي، الذي أكد لـ"العربي الجديد" تلقيه رسالة نصية بهذا الخصوص.

ورجحت مصادر محلية أن تكون شرطة الاحتلال وجهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" هما من يقفان وراء هذه الرسائل التحذيرية والتي تحمل صيغة التهديد.