تناقل ناشطون مقاطع فيديو للتظاهرة التي انطلقت، صباح اليوم الجمعة، وسط العاصمة بغداد والتي ترفض الوجود الاميركي على الاراضي العراقية. وتظهر لقطات الفيديو اعداد غفيرة من المتظاهرين وهم يرددون شعار "نعم نعم سيادة .. نعم نعم مقاومة ..كلا كلا امريكا .. كلا كلا للمحتل"، كما رفعولافتات "العراق بلد الانبياء لامكان للغرباء" فضلا عن رفع الاعلام العراقية.



Advertisements وانطلقت، صباح الجمعة، تظاهرة كبيرة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.

وكان البرلمان صادق على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.



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كانت هذه تفاصيل خبر بغداد الآن .. مقاطع فيديو للتظاهرة المطالبة بخروج القوات الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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