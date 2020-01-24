رياض يبحث مع البارزاني استعدادات استضافة دورة الالعاب العربية 2021

2020-01-24 | 08:00
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التقى وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، بقيادات اقليم كردستان لبحث استعدادات مدن الإقليم لاستضافة دورة الالعاب العربية 2021.
واكد رياض ان "مدن اربيل والسليمانية ستكون جاهزة مبكرا لاستضافة الاشقاء العرب في بلدهم الثاني العراق سيما و قد اثبتت في تجارب سابقة انها ايقونة نجاح حقيقية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى اسوة ببغداد والبصرة".
وأوضح ان "جميع المباحثات كانت ودية وايجابية مع الاخوة في كردستان سواء مع الرئيس مسعود بارزاني أم رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني ووزير الداخلية ريبر بارزاني وان المشاركة في الفعاليات الرياضية والشبابية التي كانت محورا للحديث بجوانب عدة، إذ جرى التاكيد عليها ودعمها على انها جهود مشتركة ومسؤولية الجميع للنجاح امام العالم، وستكون من اولويات العمل وفق منهاجها للتواصل المبكر والتنسيق المشترك لتضييف الدورة العربية التي نامل جميعا ان تكون متميزة وتسجل نقطة تحول مضيئة في استضافة العراق للبطولات الكبرى التي توازي حجمه ومكانته الدولية المرموقة".
وتابع بالقول ان "وزارة الشباب والرياضة كونها المؤسسة القطاعية الحكومية التي تعنى بدعم وتطوير الانشطة الشبابية فإنها لن تدخر جهدا من خبراتها وامكانيتها لتنال ثقة الجمهور الرياضي وابناء شعبنا الكريم واخوتكم في وزارة الشباب والرياضة قد شرعوا مبكرا في العمل وتشكيل اللجان المختصة بدعم من الحكومة المركزية لأجل هذا الهدف، وان جميع شبابنا مدعو للمشاركة سواء في الاعمال التطوعية والاخرى الساندة".
واكد الرئيس بارزاني ان "اللقاء بوزير الشباب احمد رياض كان ايجابيا ويصب في خدمة شبابنا ومستقبلهم، وبالأخص في ميدان العمل الشبابي والرياضي والتعاون المشترك الذي ننشده من اجل ترسيخ قيم ومبادئ الانسانية والتعايش السلمي في الوطن الواحد"، منوها بان "الشراكة في تضييف الاحداث الرياضية الشبابية هي استحقاق طبيعي لجميع مدن العراق بما يكون له اطيب الاثر في رقي واستقرار البلاد".
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