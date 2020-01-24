المرجع المدرسي يدعو لعدم المماطلة في معالجة الأزمات في العراق

دعا المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الجمعة، رؤساء الكتل النيابية إلى عدم المماطلة في معالجة الأزمات بالعراق، وإختيار مرشحٍ لرئاسة الوزراء، فيما أكد على ضرورة وجود مطالب وقيادات واضحة للمظاهرات، لأن أجندةً خارجية قد قامت بدس البعض وراحت تحركهم بقيادات سرية لإفشال المظاهرات السلمية.
و دعا المدرسي، رؤساء الكتل النيابية إلى "عدم المماطلة في معالجة الأزمات بالعراق، وإختيار مرشحٍ لرئاسة الوزراء"، مبيناً بالقول "هم أقسموا بالله سبحانه لخدمة البلد وتصدّوا للأمر، واليوم لابد لهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، في إختيار رئيسٍ مناسبٍ للحكومة، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة".
وتابع، أن "العراق يحتاج اليوم إلى قادة متميّزين صقلتهم تحديات الحياة وخرجوا منها مرفوعي الرأس، ولا يحتاج إلى أناسٍ يطمحون في السلطة لتحسين وضعهم الإقتصادي والمعيشي، ومسؤولية البرلمان اليوم هي أكبر من مسؤولية أي عراقيٍ آخر، فإذا أخلصوا النية لله سبحانه، وعملوا لمصلحة البلد؛ فإن الله سبحانه سيوفقهم"، مبيّناً أن "الشعب سيرضى بحكومةٍ توفر له أبرز حقوقه، بدءاً من الخدمات الأساسية، والأمن والحرية والقضاء المستقل، والسيادة البلد، وحينذاك سيشعر المواطن بأن الحكومة نابعةٌ من قيمه وطموحاته".
وعن المظاهرات الشعبية، اشار المدرس الى أن "ما وصل إليه شعبنا من التصدي لواقعه بالمظاهرات خطوةٌ إيجابية، وقد بيّنا منذ اليوم الأول دعمنا للمظاهرات السلمية، وأنها مطلوبة لإحقاق الحق، لأن الشعب الخامل والجبان لا يرجى منه التقدم والتكامل"، مؤكداً على "ضرورة وجود مطالب وقيادات واضحة للمظاهرات، لأن أجندةً خارجية قد قامت بدس البعض وراحت تحركهم بقيادات سرية لإفشال المظاهرات السلمية".
وأوضح المرجع المدرسي، أن "من أبرز ثمار المظاهرات الشعبية، كانت في إزالة سكر السلطة عن الكثير من المسؤولين الذين لم يستمعوا إلى نصح الناصحين، ولم تهمهم مطالب الناس وحقوقهم".
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