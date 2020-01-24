في النجف.. ملايين الدنانير ومصوغات ذهبية كادت تحترق

افادت مديرية دفاع مدني النجف، الجمعة، باخماد حريق اندلع داخل منزل في احدى مناطق المحافظة وانقذت مبالغ مالية ومضوغات ذهبية. وقالت المديرية، في بيان ورد الى الخليج 365، إن فرق الاطفاء في النجف اخمدت، ليلة امس، حريقا اندلع وسط احد المنازل شمال المحافظة وعثرت على مبلغ قدره 22 مليون دينار ومصوغات ذهبية تقدر بخمسة ملايين دينار، مشيرة الى تسليمها لصاحبها الشرعي.



وأوضحت، أن عملية الاخماد تمت بمشاركة فرقتي اطفاء من مركز اليرموك، مشيرة الى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب الحادث.



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