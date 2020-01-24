مبعوث أمريكي: قرار البرلمان العراقي بإخراج قواتنا غير ملزم

وأضاف أن الاتفاق بشأن التواجد الأمريكي في العراق جرى مع حكومة بغداد، وليس مع البرلمان.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده، امس الخميس، أن الولايات المتحدة لا تنوي سحب وجودها العسكري في العراق، مستدركا القول: "إن ذلك يتعلق في نهاية المطاف بقرار العراق".



وأشار جيفري، إلى أن بلاده لا ترغب في التفاوض حول الانسحاب من العراق، لافتا إلى أن على المسؤولين العراقيين التفكير في العلاقات الثنائية التي تتجاوز مسألة الوجود الأمريكي في بلادهم.

وعقب اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في بغداد، في 3 كانون الثاني الجاري، صوّت البرلمان العراقي لإلزام الحكومة بالعمل من أجل إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية في البلاد بما فيها القوات الأمريكية.

