انطلاق تظاهرة كبيرة وسط بغداد ترفض الوجود الأميركي بالعراق

انطلقت، صباح الجمعة، تظاهرة كبيرة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.
ورفع المتظاهرون الذي لبوا دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للخروج بتظاهرة كبيرة تندد بالوجود الاميركي على الاراضي العراقية الاعلام العراقية وارتدوا الاكفان، فيما ردووا هتافات بحب الوطني واخرى ترفض التواجد الاميركي على الاراضي العراقية.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق، إلى تظاهرة سلمية مليونية موحدة للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق، إلى تظاهرة سلمية مليونية موحدة للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد.
وكان البرلمان صادق على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.
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