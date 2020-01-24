مسؤولون أمريكيون يرجحون نشر "باتريوت" في العراق

قوات أمريكية بقاعدة عين الأسد الجوية بعد الهجوم الإيراني - أسوشيتد برس

رجح مسؤولون أمريكيون أن تنشر وزارة الدفاع (البنتاجون)، منظومة "باتريوت" الصاروخية في العراق.

وتأتي الخطوة في إطار التدابير التي سيتخذها البنتاجون بعد هجوم إيراني في وقت سابق من الشهر الجاري استهدف قاعدتين يتمركز بداخلهما قوات أمريكية.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤولين بالبنتاجون قولهم إن القرار يأتي بعد إرسال الجنود الأمريكيين لتلقي العلاج بإحدى المنشآت الطبية في ألمانيا جراء إصابات في الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إن 11 جنديا أمريكيا نقلوا من العراق نهاية الأسبوع للحصول على العلاج "بسبب إجراءات احترازية".

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وأوردت الشبكة الأمريكية في وقت سابق أن الجيش الأمريكي لم يسقط أي صاروخ باليستي إيراني؛ بسبب عدم وجود أنظمة دفاع في موقعها.

وقال مسؤول بارز بالبنتاجون لشبكة "فوكس نيوز" إنهم اعتقدوا أن هجوما صاروخيا إيرانيا كان "غير مرجح".

من جانبها، ذكرت صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية أن البنتاجون الآن يفكر في تعزيز حماية قواته الموجودة في العراق وعددها حوالي 5 آلاف؛ من خلال نشر منظومة الدفاع الجوي "باتريوت".

وأوضح مسؤولون أمريكيون أنه على الأرجح سيتم نشر منظومة دفاع جوي "باتريوت" على الفور.

في 8 يناير/كانون الثاني، أطلقت إيران صواريخ باليستية قصير المدى استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، حيث يتمركز أكثر من 1000 جندي أمريكي. وجاء الهجوم بمثابة رد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.