رئيس فنزويلا عن زعيم المعارضة: "خائن لوطنه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن زعيم المعارضة خوان جوايدو "خائن لوطنه" وذلك بعد عام من إعلان الأخير نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ يناير/كانون الثاني الماضي عندما نصب جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة، في تحد مباشر لسلطات مادورو.

جاء ذلك، خلال مسيرة في العاصمة كاراكاس، للاحتفال بـ"فشل المغامرة الانقلابية" التي قام بها جوايدو.

وتابع مادورو قائلا، أمام مئات من أنصاره الذين كانوا يشاركون في "مظاهرة مناهضة للإمبرياليّة"، من شرفة قصر ميرافلوريس الرئاسي متوجها بكلامه إلى زعيم المعارضة: "اللعنة.. من الذي انتخبك؟".

وتحدى جوايدو (36 عاما) منعا من السفر وتوجه إلى لندن لمحادثات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون ضمن جولة أوروبية تشمل مشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.