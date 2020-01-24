اقتحام الأقصى واعتقالات بالقدس للجمعة الثانية على التوالي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى في القدس الشرقية، فجر الجمعة، واعتدت على مصلين في باحات المسجد.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن "قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت باحات المسجد بعد انتهاء صلاة الفجر ولاحقت المصلين واعتدت على بعضهم بالضرب.

وأضاف شهود العيان أن عدة آلاف من المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد على الرغم من التساقط الغزير للأمطار.

ورد المصلون على اعتداءات الشرطة بترديد هتاف " الله أكبر".

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وكان نشطاء فلسطينيون دعوا إلى صلاة فجر حاشدة في المسجد ردا على تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد والمصلين فيه.

وهذه هي الجمعة الثانية على التوالي التي تقتحم فيها الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة الفجر.





وشنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت أكثر من 10 فلسطينيين في أحياء متفرقة من مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وجاءت الاعتقالات قبل ساعات قليلة من صلاة الفجر وطالت نشطاء وصحفيين تم اعتقالهم من منازلهم.

وسبق ذلك تسليم الشرطة الإسرائيلية نحو 30 فلسطينيا من سكان مدينة القدس أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.