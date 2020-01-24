«زواج الفتاة من مغتصبها» يثير الغضب في تركيا!

أثار مشروع تقرر أن يُعرض على البرلمان في تركيا يسمح للرجال المتهمين بممارسة الجنس مع فتيات دون سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم وفقا لسكاي نيوز.

وقد أثار مشروع قانون الذي بات يعرف إعلاميا باسم "الزواج من المغتصب" الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي في نهاية شهر يناير.

ويرى معارضون للقانون الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إقرار مثل تلك التشريعات يضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل بعض عمليات الاستغلال الجنسي.

وكان قد جرى إبطال مشروع قانون مماثل في تركيا في عام 2016 بعد أن أثار الكثير من الاستهجان والغضب داخل وخارج تركيا، وكان من شأن ذلك التشريع أن يعفو عن الرجال البالغين الذين يمارسون مع فتيات قصر برضاهن وبدون أي نوع من أنواع القوة والتهديد.