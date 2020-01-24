«البحر المتوسط يشتعل» .. ظهور خاص لـ «سفاح الغواصات» الرهيب

لا تزال طائرة "تو – 142" السوفيتية الصنع سلاحا خطيرا وفعالا في حوزة البحرية الروسية لمكافحة الغواصات المعادية وذلك بالرغم من عمرها المديد.

وتستخدم الطائرة للاستطلاع البحري والبحث عن الغواصات ومتابعة تحركات حاملات الطائرات المعادية.

وقد أنتج مصنع الطائرات في مدينة تاغانروغ الروسية في الفترة ما بين عام 1968 وعام 1994 نحو 100 نموذج من طائرة "تو–142" وفقا لروسيسكايا غازيتا.

وكانت طائرتا مكافحة الغواصات "تو–142" التابعتان لأسطول المحيط الهادئ الروسي قد قامتا في أغسطس الماضي برحلة جوية استطلاعية طويلة الأمد فوق المياه الإقليمية في منطقتي ألاسكا الأمريكية وكندا الشمالية حيث بقيتا في الجو لمدة 13 ساعة. واستخدمت طائرات "تو–142" كذلك لاستطلاع مواقع الإرهابيين في ريف إدلب السورية.

هذا وأنهى مصنع الطائرات في مدينة تاغانروغ عملية إصلاح وتحديث إحدى هاتين الطائرتين ومنحها بعد ذلك تسمية "تو – 142 إم 3". وبدأ طيارو المصنع في الوقت الراهن يختبرون الطائرة في الجو ليتأكدوا من جاهزيتها التامة.

يذكر أن تو – 142 إم 3" المطورة تم تزويدها بأجهزة لاسلكية صوتية حديثة ومنظومة جديدة للحرب الإلكترونية.

وقال ناطق باسم أسطول المحيط الهادئ إن "صياد الغواصات" المطور سيسلم بعد إتمام اختباره الجوي لإحدى التشكيلات الجوية في أسطول المحيط الهادئ.

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القاذفة "تو-142" تظهر في أجواء إدلب!

كشف مصدر في وزارة الدفاع الروسية عن سبب ظهور طائرة "تو-142" بعيدة المدى في سماء سوريا، موضحا أن الطائرة كانت تعبر الأجواء السورية في طريقها إلى المتوسط وفقا للينتا رو.

وانتشرت، في شبكة الإنترنت قبل أيام، لقطات فيديو تظهر طائرة من طراز "تو-142 إم" وهي تحلق في أجواء إدلب.

وأثارت تلك اللقطات تساؤلات حول الدور المحتمل لهذه الطائرة الحديثة في الحرب بسوريا.

لكن المصدر أوضح، في تصريح لموقع "لينتا رو" الإلكتروني الروسي، أن تحليق الطائرة التابعة للبحرية الروسية، وهي مخصصة لمكافحة الغواصات، كان في إطار مشاركتها بمناورات بحرية مشتركة مع الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" الروسية الجديدة في البحر المتوسط.

وتابع المصدر، في تصريح نشر يوم الثلاثاء، 7 يونيو/حزيران: "إنه مسار معتاد لطائرتنا، وهو يمر بأجواء إيران والعراق وسوريا. وكانت "تو-142" في طريقتها إلى البحر الأبيض المتوسط، للمشاركة في تدريبات مع "الأميرال غريغوروفيتش" وسفن أخرى على رصد غواصات العدو، وبعد انتهاء التدريبات عادت الطائرة إلى روسيا عبر الطريق نفسه".