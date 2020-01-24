النشرة: الثلوج تساقطت على ارتفاع 850 متر بمنطقة حاصبيا وتسببت بإقفال طرقات

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى انه "اشتدت وطأة ​العاصفة الثلجية​ في منطقة حاصبيا منذ ساعات الفجر وحتى ​الساعة​، وبدأت تتساقط ​الثلوج​ ابتداءا من ارتفاع 850 متر وما فوق وتسببت بإقفال طرقات شبعا ​عين عطا​ عبر وادي جنعم وطريق شبعا ​كفرشوبا​ عبر سدانة وطريق ​الهبارية​ شبعا، حيث تتراوح سماكة الثلوج بين الـ 10 والـ 25 سنتم، ولف المنطقة موجة من البرد القارس مع ضباب كثيف حجب معه الرؤية".

وقد طلبت ​القوى الأمنية​ و​الدفاع المدني​ من السائقين اخذ الحيطة والحذر خوفا من خطر الانزلاقات.