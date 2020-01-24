اشار مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، الى انه "اشتدت وطأة العاصفة الثلجية في منطقة حاصبيا منذ ساعات الفجر وحتى الساعة، وبدأت تتساقط الثلوج ابتداءا من ارتفاع 850 متر وما فوق وتسببت بإقفال طرقات شبعا عين عطا عبر وادي جنعم وطريق شبعا كفرشوبا عبر سدانة وطريق الهبارية شبعا، حيث تتراوح سماكة الثلوج بين الـ 10 والـ 25 سنتم، ولف المنطقة موجة من البرد القارس مع ضباب كثيف حجب معه الرؤية".
وقد طلبت القوى الأمنية والدفاع المدني من السائقين اخذ الحيطة والحذر خوفا من خطر الانزلاقات.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الثلوج تساقطت على ارتفاع 850 متر بمنطقة حاصبيا وتسببت بإقفال طرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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