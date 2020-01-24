بلال عبدالله: ما حصل في دافوس يشكل اكبر فضيحة لصهر العهد

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ان "ما حصل في دافوس، يشكل اكبر فضيحة لصهر العهد، وكل الأمل ان يبتعد أداء ​الحكومة الجديدة​، عن الطموحات الرئاسية للبعض، وألا الفشل بانتظارنا، والشعب لن يرحم، و​الانتفاضة​ لن تتساهل، المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".

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