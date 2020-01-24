وهاب: نجاح الحكومة مرتبط بمنع التدخل في القضاء وإقالة الفاسدين ومعالجة الكهرباء

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "أننا حريص على نجاح ​الحكومة​، لذلك أعتقد أن عدة أمور تساعد دولياً، أولها منع التدخل في ​القضاء​ لأن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، مارسا هذا التدخل. الحريري لمصالحه وأحقاده ضد أخصامه وبري في موضوع هنيبعل. ثانيا، إقالة الموظفين الفاسدين فوراً وثالثا معالجة ملف ​الكهرباء​ بشفافية"، معتبرا أنه "دون ذلك السقوط".

ورأى أنه "إذا إقتنع ملوك الفساد بأن ما كان يصح قبل 17 تشرين لا يصح بعده وتركوا الحكومة تعمل عندها فقط يمكن إنقاذ الوضع من السقوط"، مؤكدا أن "الشرط الأول أوقفوا سعدناتكم لبنان تحت المجهر الدولي".