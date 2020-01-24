لفت وزير شؤون المهجرين السابق ​غسان عطاالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "أننا نسلم اليوم وزارة كانت تعرف بالهدر فكنا أول من وفر الملايين، وزارة كانت تعرف ب​الفساد​ فوضعنا خطة بمعيار واحد، وزارة فشلت بنسج علاقات انسانية تعيد المهجر فعليا، فحاولنا القيام بالمهمة وسط الوجع المتراكم في هذا الملف"، متوجها بالشكر الى "من منحني الثقة وكل الدعم للوزيرة ​الجديدة​، كل إمكانيتنا في تصرفها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطاالله: نسلم اليوم وزارة كانت تعرف بالهدر فكنا أول من وفر الملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.