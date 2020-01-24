أبو شقرا: بعض المحطات اقفلت ابوابها اليوم وسيتم تأجيل الجمعية العمومية المقررة اليوم

أعلن ممثل موزعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​ في حديث إذاعي ان "بعض المحطات اقفلت ابوابها اليوم، وسيصدر بيان بتأجيل ​الجمعية العمومية​ المقررة اليوم افساحا" في المجال لحوار على مدى ايام قليلة مع وزير ​الطاقة​ الجديد ​ريمون غجر​". إضغط للمزيد

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