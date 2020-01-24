وزارة الصحة في كوريا الجنوبية تؤكد ظهور ثاني إصابة بفيروس كورونا

أكّدت وزارة الصحّة في كوريا الجنوبيّة أنّها سجّلت ثاني حالة من فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مبينة أن رجلاً في الخمسينات من عمره ظهرت عليه الأعراض أثناء عمله في ووهان بوَسط الصّين في 10 كانون الثاني.
وأوضحت الوزارة أنّ الرجل أُخضِع لفحوص لدى عودته إلى كوريا الجنوبيّة في وقت سابق هذا الأسبوع، وقد تأكّدت إصابته بالفيروس، وهي الإصابة الثانية من نوعها في كوريا الجنوبيّة، مؤكدة أنّ "المريض كان على دراية كافية بالوضع في ووهان وتعاون في شكل جيّد مع طلبات السُلطات الصحّيّة خلال فترة المراقبة".
وكانت اللجنة الوطنيّة للصحّة في الصين أعلنت الجمعة أنّ عدد الوفيّات جرّاء الفيروس على الأراضي الصينيّة بلغ 25، مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة إلى 830 حالة. وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في كلّ من اليابان وهونغ كونغ وماكاو وكوريا الجنوبيّة وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتّحدة.
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