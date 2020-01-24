ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة غلوريا في إسبانيا إلى 11 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة قوية، ضربت إسبانيا وألحقت أضرارا واسعة في مساحات شاسعة من مناطقها الساحلية الشرقية والجنوبية أمس إلى 11 قتيلا، في حين يكثف رجال الإنقاذ عمليات البحث عن أربعة مفقودين.
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود تسعة قتلى. وأكدت السلطات أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار البحث عن مفقودين.
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