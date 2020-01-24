انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الأميركي في وسط بغداد

انطلقت التظاهرة المليونية في العاصمة ​العراق​ية ​بغداد​ رفضاً للوجود الأميركي في العراق، وتشارك فيها مختلف القوى والتيارات السياسية العراقية. ورفع المتظاهرون العلم العراقي في ساحة التحرير، مرددين شعارات موحدة رفضا للوجود الأميركي.

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