مادورو: "المغامرة الانقلابية" في فنزويلا فشلت

اسماء السيد - احتفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس، خلال مسيرة في كاراكاس، بـ"فشل المغامرة الانقلابيّة" التي قام بها خوان غوايدو، وذلك بعد عام من إعلان الأخير نفسه رئيسًا بالوكالة لفنزويلا.
وأمام مئات من أنصاره الذين كانوا يُشاركون في "تظاهرة مناهضة للامبرياليّة"، قال الرئيس الاشتراكيّ من على شرفة قصر ميرافلوريس الرئاسي متوجّهًا بكلامه إلى زعيم المعارضة غوايدو "اللعنة. مَن الذي انتخبَك؟". واعتبر مادورو أنّ غوايدو "خائن لوطنه".
وتشهد فنزويلا أزمة سياسيّة منذ كانون الثاني/يناير الماضي عندما نصّب غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة، في تحدٍّ مباشر لسلطات مادورو.
وتحدى غوايدو (36 عاما) منعا من السفر وتوجه إلى لندن لمحادثات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون ضمن جولة أوروبية تشمل مشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
والاثنين توجه إلى بوغوتا بكولومبيا، والتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي وعده بمزيد من الدعم الأميركي في جهوده لاطاحة مادورو.
ورغم الدعم الدولي إلا أن تلك الجهود تعثرت فيما لا يزال مادورو يحظى بدعم القوات المسلحة وحلفائه الصين وروسيا وكوبا.
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