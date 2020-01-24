شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بمد خط المترو من المنيب لأبو النمرس بالجيزة خدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إبراهيم حمودة، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، باقتراح برغبة بشأن مد خط المترو من المنيب إلى محطة أبو النمرس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، مؤكدا أهمية وضرورة إنشاء خطة المترو بأبو النمرس لتخفيف معاناة المواطنين فى تنقلاتهم وتحركاتهم فى المواصلات، مطالبا بإحالة الاقتراح برغبة للجنة المختصة لمناقشته فى حضور ممثلى الحكومة من الجهات المعنية.

وقال "حمودة"، إن دائرة أبو النمرس بمحافظة الجيزة فيها عدد كبير جدا من السكان بنسبة مرتفعة، وتوجد مشكلة فى عدم توفر وسائل مواصلات تيسر على المواطنين فى التحرك والتنقل من أبو النمرس لمحافظتى الجيزة والقاهرة، مضيفا أن العديد من المواطنين مرتبطين بعمل أو قضاء احتياجاتهم فى القاهرة والجيزة، ومد خط المترو من المنيب لأبو النمرس سييسر على الأهالى.

وطالب "حمودة"، الجهات المعنية فى الحكومة مثل وزارة النقل والهيئة المصرية لتشغيل المترو، ووزارتى المالية والتخطيط، بدراسة هذا الطلب، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مد خط المترو لأبو النمرس.

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جدير بالذكر، أن الحكومة تتجه لتفعيل نظام الحجز الجديد المخطط تطبيقه خلال استقلال خطوط المترو بدلا من النظام الحالى والتذاكر الورقية المستخدمة حاليا، فأوضحت أن النظام الجديد سيكون بديلا عن النظام الحالى الذى يستخدم فيه الركاب التذاكر الورقية، ولن يكون الراكب مضطرا لشراء تذاكر من شبابيك حجز التذاكر أو الوقوف فى طوابير أمام شباك الحجز للحصول على تذكرته، ويعتمد على استخدام البطاقات الائتمانية فى عبور بوابات الدخول والخروج الإلكترونية الموجودة بالمحطات بدلا عن التذاكر الورقية العادية المستخدمة حاليا، وبوابات الدخول والخروج الإلكترونية بالمحطات ستكون بخصم قيمة الرحلة مباشرة بدون وجود تذكرة، وتعتمد فكرة النظام على قيام الماكينة بتجنيب أقصى قيمة للتذكرة خلال الدخول وفى الخروج يتم حساب قيمة الرحلة وتخصم قيمتها من البطاقة الائتمانية.