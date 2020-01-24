كوريا الجنوبية تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - أ ش أ:
سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسط تصاعد المخاوف من انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي عبر جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بسول - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن أعراض المرض ظهرت على شخص وصل مطار كيمبو الدولي الواقع غرب العاصمة الكورية في 22 يناير الجاري وأظهرت التحاليل إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وتحافظ كوريا الجنوبية على درجة عليا من الاستعداد لمنع انتشار فيروس ووهان مع الاحتفال بعطلة رأس السنة القمرية التي من المخطط أن تستمر لمدة 4 أيام.
وأعلنت الصين أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 25 وفاة حتى الوقت الراهن، من بين مجمل عدد الإصابات الذي وصل إلى 830 حالة في ظل مخاوف من انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي بشكل سريع وموسع.
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