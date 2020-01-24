الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأربعاء 22 جانفي 2020، إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي في بيان على "فيسبوك"، إن "قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تسقط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية".

وأضاف "كانت تحاول (الطائرة) الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس".