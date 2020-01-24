اليابان تؤكد ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا"



قالت وزارة الصحة إن اليابان أكدت ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحالة لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان، الأحد الماضي، قادماً من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها.

وقالت الوزارة إن الرجل يخضع حالياً للعلاج بأحد المستشفيات.

كما سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.

وظهرت أعراض المرض على شخص، وصل مطار كيمبو الدولي غربي العاصمة الكورية يوم 22 يناير الجاري، وأظهرت التحاليل إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وكانت البلاد قد سجلت أول حالة إصابة بالمرض، الاثنين الماضي، لامرأة صينية دخلت البلاد عبر مطار إنتشون الدولي.

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وتسبب الفيروس في مقتل 25 شخصاً بالصين وإصابة 830 آخرين.

ورغم تفشي المرض، قالت منظمة الصحة العالمية إن ذلك الوضع يظل أزمة صحية محلية بالصين، ولم ترق لمستوى حالة طوارئ عالمية.

ووصل المرض وهو من سلالة فيروس «سارس» (متلازمة الالتهاب التنفسي الحادّ) إلى دول آسيوية عدة وحتى الولايات المتحدة، حيث تمّ تسجيل بعض الإصابات.

وتمّ رصد ظهور الفيروس في سوق لبيع ثمار البحر بالجملة في ووهان. ولا يزال مصدره المحدد مجهولاً لكن فترة حضانة الجسم له يُفترض أن تكون حوالى 14 يوماً.

والوباء هو نوع جديد من فيروس كورونا وهي سلاسة تضمّ عدداً كبيراً من الفيروسات التي قد تؤدي إلى أمراض حميدة (على غرار الزكام) إنما أيضاً إلى أمراض أخرى أكثر خطورة مثل السارس.

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