حالة الطقس: شديد البرودة وماطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستمر اليوم، الجمعة، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً و شديد البرودة و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، يتوقع أن تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتضعف فرصة هطول الأمطار في ساعات المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياحح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الافقية، وتشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة وساعات الصباح الباكر، يومي السبت والأحد.