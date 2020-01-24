إرهابيون يهود يضرمون النار بمسجد في بيت صفافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم إرهابيون يهود على إضرام النار في مسجد في حي بيت صفافا في القدس، اليوم الجمعة، وخطوا كتابات على جدران، تظهر أن الحريق كأنه احتجاج على محاولة قوات الاحتلال إخلاء بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.

ووصلت إلى مكان الحريق قوات إطفاء، التي تمكنت من إخماد النار، التي أدت إلى أضرار، ومن دون التسبب بإصابات.

وكتب الإرهابيون على الجدران كتابات ضد إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "كومي أوري" القريبة من مستوطنة "يتسهار" معقل غلاة المستوطنين المتطرفين، والواقعة جنوب مدينة نابلس.