غوتيريش يدعو الدول التي تنتج انبعاثات كثيرة من الغازات الدفيئة إلى اتخاذ إجراءات بشأن المُناخ

المناطق _ وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطاب اليوم لقادة الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إن العالم محكوم عليه بالتقهقر في وجه تغير المُناخ ما لم تخفض الدول الصناعية الكبرى انبعاثاتها من غازات الدفيئة.

وأوضح الأمين العام أنه في حين التزمت العديد من الدول النامية الأصغر حجما والاتحاد الأوروبي بتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050 م، فإن الدول المصدرة للانبعاثات الكبرى لم تتحرك بعد.

وتابع غوتيريش أنه إذا لم تحتشد تلك الدول وراء مبدأ تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050، سيُحكم علينا بالفناء، لأن انبعاثاتها تمثل حصة مهمة للغاية.

و تمثل انبعاثات مجموعة العشرين 80 % من مجموع الانبعاثات التي تسهم في تغير المناخ.

واستطرد غوتيريش أنه يمكن للحكومات اتخاذ خطوات للمساعدة في دفع العالم نحو مستقبل أكثر اخضرارا، مثل خفض الدعم للوقود الأحفوري.

وأضاف “بصفتي دافع ضرائب، لا يمكنني حقا قبول فكرة أن ضرائبي تُستخدم لزيادة الأعاصير، أو لتبييض المرجان، أو لإذابة الأنهار الجليدية”.

وشدد أنه لمن المشجع رؤية التزام القطاع الخاص بالبيئة، كما يتضح من زيادة عدد المؤسسات المالية ومديري الأصول الذين يجعلون حياد الكربون أولوية في استثماراتهم.

و أعرب الأمين العام عن أمله في أن يكون من الممكن حشد كل من القطاع الخاص والسلطات العامة من أجل اتخاذ قرارات تحويلية حول الطريقة التي ننتج بها طعامنا، ونعمل على اقتصادنا، ونتنقل من مكان إلى آخر، وندعم الصناعة ونخطط مدننا، تلك التغييرات التحويلية التي تعد ضرورية بالنسبة لنا لبلوغ الأهداف التي يخبرنا المجتمع العلمي بأنه من الضروري للغاية إنجازها.