اجراءات أمنية مشددة وقطع طرق وسط بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية

أفاد مصدر أمني، صباح الجمعة، باتخاذ الاجهزة الامنية اجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكي في البلاد. يتبع..

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