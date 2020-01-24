عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب أسلحة.. 20 ولاية أميركية تلاحق ترامب قضائيا

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365

أقامت 20 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا دعوى ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، لمنع ما وصفوه بأحدث محاولة للإدارة للسماح بنشر تصميمات لصنع أسلحة من طابعات ثلاثية الأبعاد على الإنترنت.



Advertisements

وقالت الولايات إنها رفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في سياتل.

وفي نوفمبر أمر قاض اتحادي في سياتل بمنع نشر التصميمات على الإنترنت استنادا إلى وجهة نظر سابقة لوزارة الخارجية الأميركية بأن ذلك قد يهدد السياسة الخارجية والأمن القومي من خلال تمكين المجرمين بمن في ذلك الإرهابيين للحصول على أسلحة نارية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع على الفور على طلبات للتعليق.