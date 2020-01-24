«مسكوه في أحد شوارع هولندا».. شباب مصري يصادفون «المقاول الهارب محمد علي» .. ماذا كان رد فعلهم!

مجرد صدفة جمعت عدداً من المصريين بالمقاول الهارب محمد علي، ووفقاً لموقع اليوم السابع ، بدأ الأمر عندما كان عدد من المصريين يسيرون بأحد الشوارع وشاهدوا المقاول الهارب بالصدفة، فاستوقفوه وصوروه أثناء تلقينه الدرس.

حيث قال أحدهم: "أنا قابلت محمد على في هولندا وبقولك السيسي ماشي في دمي.. وممكن أعمل معاك مشكلة لكن أنا بحب المصريين كلهم.. ولولا السيسي يا محمد كنا انتهينا كمصريين وهو اللي حامينا".

واستكمل رسالته قائلاً : "الريس السيسي أصلح واحد للبلد، وإن شاء الله 25 يناير هتكون حفلة للرئيس السيسي، واللي هينزل هيهتف للسيسي وبس، لأن الأمان كله في وجود الرئيس السيسي، وأنا أحبه واحترمه زي أبويا أو اخويا الكبير وهو أصلح شخص للبلد في الوقت اللي احنا فيه ده، والبلد بتتقدم، وشكلك كدة مروحتش مصر بقالك كتير ومتعرفش اللي بيحصل، مشاريع وطرق وكباري واستثمارات، والشعب المصري كله مع الرئيس السيسي".

Advertisements