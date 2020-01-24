وزارة الصحة: استعدادات مكثفة لمنع دخول فيروس كورونا إلى مصر

قال الدكتور"علاء عيد" رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة ان منظمة الصحة العالمية قد أكدت على انه هناك 575 حالة مصابة بفيروس كورونا وبلغ عدد حالات الوفاة 17 حالة حتى الأن.

وتابع "عيد" خلال مداخلة هاتفية "لاكسترا نيوز" : وزارة الصحة والسكان رفعت درجة الاستعدادات لـ القصوى بمستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا.

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وأضاف أنه يتم عمل فرز صحي ومناظرة الركاب القادمين سواء عبر الموانئ البحرية أو البرية والجوية أيضا، فضلا عن تشديد الاجراءات على شحنات البضائع وتطهير وسيلة النقل المشتبه بها نقل العدوي.