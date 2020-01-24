عضو بلجنة صياغة البيان الوزاري: العناوين الاساسية متفق عليها تقريبا

أوضح أحد اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة صوغ ​البيان الوزاري​ لـ"الجمهورية" انّ رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ أعدّ مسودة بيان تسهّل البحث في العناوين الأساسية الإقتصادية والنقدية الى جانب العناوين الأخرى التقليدية، متوقعاً البَت بالبيان في وقت قياسي لتتفرّغ الحكومة للملفات الداخلية وملف ترميم العلاقات مع ​الدول العربية​ والغربية الصديقة.

وأكد الوزير نفسه انّ العناوين الاساسية للبيان الوزاري متفق عليها تقريباً، ولن يكون صعباً إعداد الصيغ الخاصة ببعض العناوين الخلافية، فما اعتمد سابقاً ما زال صالحاً، وخصوصاً ما يتصل بالمخرج المعتمد في شأن ثلاثية "​الجيش​ والشعب والمقاومة".