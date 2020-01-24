النشرة: انهيار مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في مخيم الرشيدية في صور

افاد مراسل "​الخليج 365​" بأنه "انهار مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في ​مخيم الرشيدية​ في منطقة صور نتيجة التصدعات والمد البحري جراء العاصفة منذ قرابة الاسبوعين، وقد حالت العناية دون وقوع خسائر بشرية بسبب خلو المنزل من اصحابه".

ودق اتحاد لجان ​حق العودة​ "حق" ناقوس الخطر، وناشد ​الاونروا​ و​الدولة اللبنانية​ بضرورة الاسراع في بناء كاسر للامواج على امتداد الشاطئ والعمل السريع من اجل اعمار كل البيوت الاخرى الايلة للسقوط والتي تسببت بها العاصفة.

ووضع الاتحاد هذا الموضوع عند الجهات المعنية وتحمل والمسؤولية المباشرة في ايجاد الحلول السريعة لايواء هذه العائلات بمسكن يليق بحياة الانسان.