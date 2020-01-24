المكسيك تعتقل نحو 800 مهاجر من أميركا الوسطى

اعتقلت قوات الأمن المكسيكية نحو 800 مهاجر من أميركا الوسطى بعدما تمكنوا من الدخول عبر الحدود مع غواتيمالا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المكسيكية.
وأعاق عناصر من الحرس الوطني المكسيكي مرور هؤلاء، مستخدمين الغاز المسيل للدموع على طريق قرب تاباتشولا في ولاية تشياباس (جنوب)، ما أثار توترا شديدا وذعرا في صفوف المهاجرين.
وكان المهاجرون قد تمكنوا في وقت سابق من الدخول إلى المكسيك، مستغلين غياب عناصر الأمن.
وكتب على إحدى اللافتات "نريد التحدث مباشرة مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور"، في وقت لوح عدد من المهاجرين بأعلام بلادهم.
وبعد اعتقالهم، نقل المهاجرون في حافلات تعود للمعهد الوطني للهجرات الذي سيتعين عليه تقرير مصيرهم.
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