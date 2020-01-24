المكسيك تعتقل نحو 800 مهاجر من أميركا الوسطى

اعتقلت قوات ​الأمن​ ​المكسيك​ية نحو 800 مهاجر من ​أميركا​ الوسطى بعدما تمكنوا من الدخول عبر الحدود مع ​غواتيمالا​، حسبما أعلنت ​وزارة الداخلية​ المكسيكية.

وأعاق عناصر من الحرس الوطني المكسيكي مرور هؤلاء، مستخدمين ​الغاز​ المسيل للدموع على طريق قرب تاباتشولا في ولاية تشياباس (جنوب)، ما أثار توترا شديدا وذعرا في صفوف ​المهاجرين​.

وكان المهاجرون قد تمكنوا في وقت سابق من الدخول إلى المكسيك، مستغلين غياب عناصر الأمن.

وكتب على إحدى ​اللافتات​ "نريد التحدث مباشرة مع الرئيس المكسيكي ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​"، في وقت لوح عدد من المهاجرين بأعلام بلادهم.

وبعد اعتقالهم، نقل المهاجرون في حافلات تعود للمعهد الوطني للهجرات الذي سيتعين عليه ​تقرير​ مصيرهم.