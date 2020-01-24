زاخاروفا: تهديد واشنطن بقتل خليفة سليماني غير مقبول

رأت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، أن تهديدات المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الإيرانية، ​براين هوك​، للقائد الجديد ل​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني، غير مقبولة.

وأوحضت انه "بالنسبة لنا مثل هذه التصريحات هي بيانات خارج الحق وخارج القانون، التي لا يحق لممثلي الدول ذات السيادة الإدلاء بها".

يذكر أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ نفذت يوم 3 كانون الثاني وبأمر من الرئيس ​دونالد ترامب​، عملية عسكرية جوية قرب مطار بغداد أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد "الحشد الشعبى" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.