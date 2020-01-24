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سلطات روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا

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حذرت السلطات الروسية مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري للصين والحذر لتفادي الإصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد الذي أعلنت السلطات ​الصين​ية ظهوره في البلاد. ونصحت السياح من ​روسيا​ بتوخي الحذر.

هذا وأعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية أن الصين أكدت ارتفاع عدد ​حالات​ الإصابة بالسلالة ​الجديدة​ لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى كانون الثاني في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

ووصفت ​منظمة الصحة العالمية​ فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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